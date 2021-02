bollywood top movies released in 2021 afer covid 19 in the theatres rajkummar rao roohi salman khan akshay kumar-कोरोनावायरस महामारी के चलते सिनेमाघर लगभग 10 महीनों तक बंद हो गए थे. हालांकि अब इन्हें पूरी तरह से खोल दिया गया है, चूंकि कोरोना के चलते कई फिल्में पिछले साल रिलीज नहीं हुईं, इसलिए अब बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में मार्च महीने से लेकर दिवाली तक सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. Also Read - Roohi: Rajkummar Rao-Janhvi Kapoor के Panghat सॉन्ग ने मचाया गदर, 1 करोड़ पार Youtube व्यूज | VIDEO

सिनेमाघरों में अब रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट इस प्रकार है-

रूही ( Roohi) 11 मार्च

हॉरर-कॉमेडी फिल्म रूही (Roohi) का लोग लंबे वक़्त से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.जाह्नवी कपूर, राजकुमार और वरुण शर्मा की फिल्म रूही, 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. गौरतलब है कि रूही का नाम पहले रूही अफ्जा था जिसे बदलकर रूही किया गया है.

संदीप और पिंकी फरार (Sandeep Aur Pinky Faraar) 19 मार्च

दिबाकर बनर्जी की फिल्म में परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर है. यह एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है.

फ्लाइट ( Flight) 19 मार्च

बड़े पर्दे पर इस बार फिल्म फ्लाइट (Flight​) का जबरदस्त धमाका होने जा रहा है.फिल्म की मुख्य भूमिका में मोहित चड्ढा ( Mohit Chadda), पवन मल्होत्रा , ज़ाकिर हुसैन , विवेक वासवानी , शिबानी बेदी हैं. फिल्म का निर्देशन सूरज जोशी ने किया है. फिल्म 19 मार्च को थियेटर में रिलीज़ होगी.

बंटी और बबली 2 ( 23 अप्रैल)

वी. शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म की दूसरी किस्त में सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, वरुण सिद्धांत चतुवेर्दी और शरवरी वाघ हैं.

बेल बॉटम bell bottom (28 मई)

अक्षय कुमार ने अस्सी के दशक में वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी के साथ जासूसी थ्रिलर में अभिनय किया. फिल्म का निर्देशन रंजीत एम तिवारी ने किया है.

83 (4 जून)

कबीर खान का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 1983 में भारत की पहली विश्व कप जीत की कहानी बयां करता है. रणवीर सिंह टीम के कप्तान कपिल देव का किरदार निभाएंगे.

झुंड Jhund (18 जून)

इसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं. फिल्म को नागराज मंजुले ने बनाया है.

शमशेरा shamshera (25 जून)

करण मल्होत्रा के पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त और वाणी कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है.

शेरशाह shershaah (2 जुलाई)

इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है. कारगिल युद्ध के दौरान, कैप्टन बत्रा ने महत्वपूर्ण शिखर प्वाइंट 4875 पर कब्जा करने में अपना जीवन बलिदान कर दिया था. उनकी बहादुरी के लिए उन्हें यूनिट के सदस्यों के बीच शेरशाह कहा जाता था.

चंडीगढ़ करे आशिकी chandigarh kare aashiqui(9 जुलाई)

अभिषेक कपूर निर्देशित रोमांटिक ड्रामा में आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर स्टार लीड रोल में नजर आएंगे.

अतरंगी रे atrangi re (6 अगस्त)

फिल्म में अक्षय कुमार, सारा अली खान, धनुष और निम्रत कौर नजर आएंगे. इसे आनंद एल राय ने बनाया है.

जयेश भाई जोरदार (27 अगस्त)

रणवीर सिंह दिव्यांग ठक्कर की कॉमेडी फिल्म में ‘अर्जुन रेड्डी’ की हिरोईन शालिनी पांडे के साथ नजर आएंगे.

पृथ्वीराज (5 नवंबर)

फिल्म दीवाली पर रिलीज होगी, इसमें अक्षय प्रमुख किरदार में नजर आएंगे. फिल्म को डॉ चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बनाया है. पृथ्वीराज से पूर्व मिस इंडिया मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं.