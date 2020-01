Ira Khan New Pictures बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान Aamir Khan की बेटी इरा खान को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती है. आए दिन वो अपनी तस्वीरों की वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं. एक बार फिर इरा खान ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. इरा ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर की हैं. इस तस्वीर में वो अपने दोस्तों के साथ है. इरा ने अपने एक दोस्त का हाथ पकड़ रखा है. तीनों के एक्सप्रेशन देखने वाले हैं. इस फोटो पर कैप्शन में इरा ने लिखा है-ts only Tuesday? Oh. He he 😬. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों की तरह इरा को भी वीकेंड का कितनी बेसब्री से इंतजार रहता है.

Shama Sikander ने समुंदर किनारे बिकिनी में ढाया कहर, लगा आसमां से हूर उतर आई हो जैसे

इस एक्ट्रेस को कार्तिक आर्यन- सारा का बोल्ड सीन आया पसंद, दर-दर की ठोकरें खाने के बाद मिली है पहली फिल्म

पको बता दें कि बिना फिल्मों में आए इरा ने इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों की संख्या को 2 लाख से ज्यादा पहुंचा दिया है. इससे पहले भी इरा ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की थी जिसमें वह एक पत्थर पर बैठी थी. इस फोटो के साथ इरा ने लिखा था आई मिस पंचगनी.