नई दिल्ली: टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस 13 कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाला है. ऐसे में हर कोई जानता है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस रिएलिटी शो के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट हैं. इसके साथ ही सिद्धार्थ किसी ना किसी वजह के चलते हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं. बीते एपिसोड में भी कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते सिद्धार्थ एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर #our proud sid काफी ट्रेंड कर रहा है.

Yesterday @sidharth_shukla proved 3 things;

1. He won ‘Ganne Ka juice’ task which shows that he is wiser.

2. In ‘Lassi Task’ everyone knows that he had won which shows his strength.

3. When Salman sir offered for ‘one to one’ Sid was ready to go, shows his guts.#OurPrideSid

— Wings of Fly (@wingsoffly) January 26, 2020