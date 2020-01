Saif Ali Khan Jawaani Jaaneman: सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जवानी जानेमन’ का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म 31 जनवरी को रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने फिल्म की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सैफ एक बाथटब में लेटे हुए हैं. उनके कानों पर हेडफोन लगा है. वो टब में रिलेक्स मूड में नज़र आ रहे हैं. सामने लगे शीशे में उनकी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है. सैफ अली खान ने ‘जवानी जानेमन’ के बारे में बात करते हुए कहा था कि यह फिल्म एक पिता की उम्र और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के बारे में हैं. नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तब्बू और पूजा बेदी की बेटी आलिया एफ. भी हैं.

#JawaaniJaaneman undoubtedly seems like a wholesome family entertainer to look forward to! Are you excited to watch the movie this weekend?#SaifAliKhan pic.twitter.com/9IdKxmR4xz

— BombayTimes (@bombaytimes) January 28, 2020