Bollywood Holi Party Shahrukh khan- Gauri Video Viral: होली का त्योहार बस आने ही वाला है, हालांकि कोरोना की वजह से इस बार भी बॉलीवुड में होली (Bollywood Holi Party) का रंग फीका पड़ने वाला है. ऐसे में होली का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किंग खान शाहरुख (Shahrukh Khan) अपनी पत्नी गोरी (Gauri Khan) के साथ जमकर पार्टी करते हुए दिख रहे हैं. वैसे तो आप जानते ही होंगे की बॉलीवुड की होली पार्टी (Bollywood Holi Party) कितनी मशहूर है और हर बार यहां की पार्टी में जमकर सितारे मस्ती करते हैं. ऐसे में चलिए एक नजर ड़ालते हैं इस पुराने वीडियो पर.

सोशल मीडिया (Social Media) पर शाहरुख खान (Shar Rukh Khan) का भी एक होली सेलिब्रेशन का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. यह वीडियो 21 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) होली की मस्ती के रंग में रंगे हुए जमकर थिरकते दिख रहे हैं. यह वीडियो वर्ष 2000 का है. इसमें शाहरुख और गौरी के अलावा इंडस्ट्री की हस्तियां दिख रही हैं.

NOSTALGIA MUKTA ARTS

🎥🍺📽💽❤️

HAPPY HOLI @MuktaArtsLtd @MuktaA2Cinemas @Whistling_Woods

SRK , Gauri n friends at subhash ghai’s HOLI party in meghna cottage , mud island mumbai in 2000🕺🏽💃🏽https://t.co/ZwmUDNsMFf.

— Subhash Ghai (@SubhashGhai1) March 10, 2020