मुंबई: प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर और सुपरस्टार अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड के अन्य सितारों ने शनिवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर शोक जताया. मंगेशकर ने उन्हें ‘‘विलक्षण महिला’’ बताते हुए टि्वटर पर कहा कि शीलाजी के निधन से शोकाकुल हूं. हमने कभी राजनीति पर बात नहीं की लेकिन संगीत और कविता पर काफी बातें की हैं. उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करती हूं.

Extremely sad to know about the passing away of #SheilaDixit ji…she effectively changed the face of Delhi during her tenure. Heartfelt condolences to her family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 20, 2019

Was deeply saddened to hear about Sheila ji’s demise.

A remarkable woman, former CM of New Delhi and a keen admirer of all art forms. We never discussed politics but had long talks on music and poetry. May her soul rest in peace and heartfelt condolences to her family. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 20, 2019

अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि दीक्षित ने अपने कार्यकाल में देश की राष्ट्रीय राजधानी की सूरत ही बदल दी. अक्षय ने ट्वीट किया कि शीला दीक्षित जी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुखी हूं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली का चेहरा बदल दिया. अभिनेत्री रवीना टंडन और भूमि पेंडनेकर, ऋचा चड्ढा, निमरत कौर और अभिनेता दीपक डोबरियाल ने भी दीक्षित के निधन पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

Respect and prayers🙏🏻🕉🙏🏻. Condolences to her family.Was a much respected and loved CM.Brought about a positive visible change in Delhi during her tenure. Rest in peace #sheiladixit . Om Shanti. — Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 20, 2019

टंडन ने ट्वीट किया कि उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली को उन्होंने बदल दिया. ईश्वर उन्हें शांति दें. गायक मीका सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि हम सबके लिए बहुत दुखद खबर है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.