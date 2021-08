Raj Kundra Case Update: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जेल में हैं. ऐसे में शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा (Raj Kundra) और उनके साथी रयान थोर्प की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई थी.Also Read - Raj Kadam ने राज कुंद्रा पर लगाया 3000 करोड़ के घोटाले का आरोप! यहां देखें एक्सक्लूसिव वीडियो

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा था. आज इस पर जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया है. जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. Also Read - सालों पहले शुरु हुई थी Raj Kundra के कंपनी की कहानी, जानें अब तक इस केस ने लिए कैसे-कैसे मोड़

Pornography case | Bombay High Court dismisses businessman and actor Shilpa Shetty’s Raj Kundra and Ryan Thorpe’s applications challenging magistrate court’s remand order and seeking immediate release.

