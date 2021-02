Bombay High Court Refused To Quash The Fir Against Sushant two Sister Filed By Rhea Chakraborty: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को मौत के भले ही एक साल हो गया है लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब कहीं गुम हो गया है. वहीं सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के जानें के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को भी पुलिस और एनसीबी ने अपने रडार पर लिया था और वो कई महीनों तक जेल में भी रही थी. Also Read - Diya Mirza ने बचपन में झेला था मां-बाप के अलग होने का दर्द, 11 साल बाद लिया तलाक, कैसी थी लव स्टोरी

इस दौरान एक्ट्रेस (Rhea Chakraborty) ने सुशांत की दो पहनों प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) और मीतू सिंह (Meetu Singh) पर एफआईर दर्ज की थी. दरअसल रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में 7 सितंबर 2020 को दिवंगत अभिनेता सुशांत (Sushant Singh Rajput) की बहनों प्रियंका (Priyanka Singh) और मीतू (Meetu Singh) पर केस दर्ज कराया था. सुशांत (Sushant Singh Rajput) की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार से मिलकर सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया था.

इसके साथ ही रिया ने कहा था कि बिना सुशांत की जानकारी के और उसके मानसिक हालात से अनजान होकर उन्होंने दवाइंया लिख दी थी. साथ ही ये दवाइयां 8 जून को दी गई थी औऱ एक्टर ने 14 जून को आत्महत्या कर ली थी. रिया ने जब ये एफआईर करवाई थी उसके बाद दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और ये एफआईआर रद्द करने की बात कही.

सुशांत की बहनों के वकील विकास सिंह ने याचिका में कहा था कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत बेबुनियाद है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि रिया ने एफआईआर केवल इसलिए दर्ज कराई है ताकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से ध्यान भटकाया जा सके.

वहीं इस फैसले पर रिएक्‍शन देते हुए रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने ट्वीट किया, ‘हम फैसले से सहमत है. ऐसा लगता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती की न्‍याय और सत्‍य के लिए आवाज को सुना गया. सत्‍यमेव जयते ‘