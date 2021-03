Atfer Watching Daughter Jhanvi Kapoor Film Roohi Dad Boney Kapoor Got Emotional And Remember Sridevi: राजकुमार राव (Rajkummar Rao), वरुण शर्मा (Varun Sharma) और जाह्नवी कपूर (Jahnvi Kapoor) की फिल्‍म ‘रूही’ (Roohi) कल र‍िलीज हो चुकी है. बता दें कि ‘रूही’ (Roohi) साल 2018 में रिलीज हुई ‘स्‍त्री’ (Stree) का अगला भगा है. निर्देशक हार्द‍िक मेहता ने हॉरर-कॉमेडी के इस जॉनर में ‘रूही’ (Roohi) के तौर पर एक अच्छी कोशिश की है. Also Read - Happy Birthday Shreya Ghoshal: इस शो ने बदली थी श्रेया घोषाल की जिंदगी, 6 साल बाद बनने वाली हैं मां, बच्चे का बताया नाम

हालांकि फिल्म को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन इस दौरान जाह्नवी कपूर (Jahnvi Kapoor) को इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता बोनी कपूर (Boney Kapoor) से मिला है. अपनी बेटी की इस फिल्म को देखने के बाद बोनी कपूर इमोशनल हो गए. Also Read - Chehre Teaser Released: अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की 'चेहरे' का टीजर रिलीज, नहीं दिखी Rhea Chakraborty की झलक

जाह्नवी के पिता डायरेक्टर बोनी कपूर (Boney Kapoor) का रिएक्शन फिल्म को लेकर आखिरकार सामने आ ही गया है. फिल्म ‘रूही (Roohi) देखने के बाद बोनी कपूर (Boney Kapoor) ने कहा है कि ‘ये हॉरर-कॉमेडी जॉनर की फिल्म है और वास्तव में इसमें डरावने और फनी मोमेंट्स हैं, जाह्नवी बहुत मेहनत कर रही हैं. वो हर फिल्म के साथ और बेहतर हो जाना चाहती हैं. उनकी मां श्रीदेवी (Sridevi) को उनपर बहुत गर्व होता’. Also Read - Deepika Padukone-Ranveer Singh ने अतरंगी कपड़े पहनकर किया 'Buss It Challenge', जमकर वायरल हो रहा है Video

View this post on Instagram A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor)

आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर (Jahnvi Kapoor) ने फिल्म धड़क से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में जाह्नवी कपूर (Jahnvi Kapoor) के साथ ईशान खट्टर मुख्य किरदार में नजर आए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन जाह्नवी कपूर (Jahnvi Kapoor) ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. ‘रूही’ के बाद वह जल्द ‘भेड़िया’ में दिखाई देने वाली हैं.