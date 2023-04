बोनी कपूर ने गिगी हदीद की कमर पर रखा हाथ, तो नेटीजन्स बोले 'ठरकी बुड्ढा'

Boney Kapoor and Gigi Hadid: हाल ही में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) की ग्रैंड ओपनिंग हुई थी. इस इवेंट में बॉलीवुड हस्तियों का साथ-साथ कई सारे हॉलीवुड और इंटरनेशनल स्टार्स भी शामिल हुए थे. इन्हीं सितारों में से एक थीं इंटरनेशनल टॉप गिगी हदीदी (Gigi Hadid) जिनकी सबसे अधिक चर्चा थी. सुपरमॉडल गीगी हदीद ने NMACC के ओपनिंग डे और गाला इवेंट में शिरकत कर धूम मचा दी थी. गिगी हदीदी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय संग नजर आ रही हैं. हालांकि इस दौरान गीगी हदीद और बोनी कपूर की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है जिसकी वजह से फैंस गिगी हदीदी को नहीं बल्कि बोनी कपूर को ट्रोल कर रहे हैं.

मुंबई में हाल ही में ‘नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर’ की ग्रैंड ओपनिंग में कई सारे सितारों का मेला लगा था और कई बड़े स्टार्स ने अपनी मौजूदगी से इवेंट में चार चांद लगाए थे औऱ ये इवेंट दो दिनों तक चला था. इसी बीच अब गिगी हदीद को लेकर बोनी कपूर चर्चा में आ गए हैं. बोनी ने गिगी हदीद संग अपनी तस्वीर शेयर की है, जिसे लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. फोटो सामने आने के बाद बोनी कपूर को ट्रोल किया जा रहा है. सामने आई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बोनी कपूर ने गिगी हदीद की कमर पर हाथ रखा हुआ है. इसी बात को लेकर लोग बोनी को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं.

बता दें कि बोनी कपूर और जीजी हदीद की फोटो को ट्विटर पर एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, ‘पतली कमरिया तोरी हाय हाय हाय’. ये हालांकि ये बहुत ही कैजुअल फोटो है लेकिन लोग बोनी कपूर के इस पोज को लेकर कई तरह की गंदी बातें कर रहे हैं. लोगों की मानें तो बोनी कपूर ने गिगी को गलत तरह से छूआ है. वहीं कई लोगों ने इसे लेकर भद्दे कमेंट्स किए हैं.

वहीं, एक दूसरा यूजर लिखता है, ‘पहले वरुण धवन और अब बोनी कपूर, जीजी हदीद सोच रही होंगी। मुझे घर जाना है.’ एक यूजर ने गैंग्स ऑफ वासेपुर का यह मीम शेयर कर बोनी का मजाक उड़ाया. एक ने लिखा, ‘बहुत कम उम्मीद है अब वो दोबारा इंडिया आए.’