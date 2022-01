Boney Kapoor’s name was written on Sridevi’s Back: दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी (Late Actress Sri Devi) के निधन से देश भर में शोक की लहर आ गई थी. उनके अचानक चले जाने से फैंस को गहरा सदमा पहुंचा था. एक्ट्रेस का महज 54 साल की उम्र में वे इस दुनिया को छोड़कर चली गईं. पर याद तो याद है वो कब जाती है. बोनी कपूर ने उनकी एक अनदेखी तस्वीर शेयर सबको भावुक कर दिया. दरअसल, ये श्रीदेवी की 2012 की तस्वीर है. उनके माथे और मांग में लाल रंग का सिंदूर लगा है. यही नहीं उनकी पीठ पर भी लाल रंग से बोनी कपूर लिखा हुआ है. ये फोटो लखनऊ में श्रीदेवी की दुर्गापूजा का जश्न मनाते हुए सिंदूरखेला की है.Also Read - Ranbir Kapoor की Shamshera पर गिरी कोरोना की गाज! अब OTT पर रिलीज होगी फिल्म? डायरेक्टर ने कही ये बात

इस फोटो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. उन्हें श्रीदेवी की बहुत याद आ रही है. बता दें, श्री की दोनों बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर भी अक्सर अपनी मां के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Boney.kapoor (@boney.kapoor)

साल 1996 में श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी. शादी के कुछ माह बाद ही बोनी और श्रीदेवी ने बेटी जान्हवी को जन्म दिया था.