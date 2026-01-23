  • Hindi
  • Entertainment Hindi
  • Border 2 Fans Loved Varun Dhawan And Ahan Shetty Acting People Were Trolling Them Unnecessarily

Border 2: फैंस को पसंद आई वरुण धवन और अहान शेट्टी की एक्टिंग, लोग बेकार में कर रहे थे ट्रोल

Border 2: मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज के बाद से भी फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है.

Published date india.com Published: January 23, 2026 3:39 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Border 2 Fans loved Varun Dhawan and Ahan Shetty acting people were trolling them unnecessarily
Border 2 Fans loved Varun Dhawan and Ahan Shetty acting people were trolling them unnecessarily

Border 2: सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. दर्शकों का कहना है कि फिल्म में वरुण धवन और अहान शेट्टी की एक्टिंग लाजवाब है, लेकिन उन्होंने पुरानी फिल्म के किरदार अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी को फिल्म में मिस किया.

इमोशनल फिल्म है बॉर्डर 2

फिल्म देखने पहुंचे दर्शक ने  बताया, “ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि इमोशनल है. फिल्म रिलीज से पहले वरुण धवन को एक्टिंग के लिए ट्रोल किया जा रहा था लेकिन फिल्म में उनकी एक्टिंग लाजवाब है और अहान शेट्टी ने भी अपने पिता सुनील शेट्टी की याद दिला दी. ऐसा लग रहा था कि अहान नहीं बल्कि सुनील ही पर्दे पर नजर आ रहे हैं, वे अपने पिता की छवि हैं और उनके अंदर भी वही जोश है.

इस फिल्म की तुलना नहीं हो सकती

‘बॉर्डर’ से फिल्म की तुलना पर दर्शक ने कहा कि जैसे दुनिया में एक ही ताजमहल है, वैसे ही बॉर्डर भी एक ही है. बॉर्डर-2 भी बेहतरीन और अलग फिल्म है लेकिन बॉर्डर से उसकी तुलना नहीं की जा सकती.”

मास्टरपीस है बॉर्डर 2

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक दूसरे दर्शक ने कहा, “एक फिल्म को मास्टरपीस बनाने के लिए जिन-जिन चीजों का होना जरूरी है, वो सब कुछ बॉर्डर-2 के अंदर है. फिल्म की कहानी, निर्देशन, फाइट सीन, गाने और स्क्रीनप्ले सब कुछ लाजवाब है. बॉर्डर से फिल्म की तुलना पर दर्शक ने कहा कि वो 20 साल पुरानी फिल्म है, उसे अलग तरीके से बनाया गया और आज की फिल्म आज के तरीके से बनाई गई है. दोनों ही फिल्में अपनी-अपनी जगह बहुत अच्छी है और तुलना करना गलत होगा.”

फतेह सिंह कलेर, सनी देओल के अलावा कोई और नहीं बन सकता

एक अन्य दर्शक ने कहा कि “बहुत समय से पर्दे पर देशभक्ति से भरी फिल्म नहीं आई थी और 26 जनवरी भी आने वाली है. फिल्म में देशभक्ति को महसूस कर खून गरम हो गया और पुरानी युद्ध की यादें भी ताजा हो गईं. उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर की जान सनी देओल थे और बॉर्डर-2 की जान भी सनी देओल हैं. उनकी दमदार आवाज फिल्म की आत्मा है और मुझे नहीं लगता है कि उनके सिवा फतेह सिंह कलेर का किरदार कोई और कर सकता था.”

फिल्म देखने पहुंचे युवा दर्शक ने बताया, “शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म को देखने में बहुत मजा आया. सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो था, लेकिन अंत बहुत शानदार. हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए, और मल्टीस्टारर होने के बाद भी हर किसी का किरदार जरूरी था.” उन्होंने कहा कि फिल्म में अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी को स्क्रीन पर बहुत मिस किया.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.