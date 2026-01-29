Hindi Entertainment Hindi

Border 2 Varun Dhawan Shares Bts Video In Which He Got Injured

Border 2 में खुद स्टंट करने के चक्कर में वरुण धवन की हड्डी-पसली हुई एक, फिल्म के लिए अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया?

Border 2: किसी भी फिल्म के सीन्स को जीवंत करने के लिए अभिनेता पूरी जान लगा देते हैं और कई बार उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. फिल्म बॉर्डर 2 में वरुण धवन के एफर्ट्स को देखकर आप यही कह सकते हैं.

border 2 varun dhawan shares bts video in which he got injured

Border 2: ‘बॉर्डर-2’ ने अपने पहले पार्ट की तरह बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाढ़ दिए हैं. फिल्म की कहानी सनी देओल के इर्द-गिर्द घूमती है. लेकिन फिल्म का हर किरदार अपने आप में महत्वपूर्ण है. वरुण धवन की बात करें तो फिल्म रिलीज़ होने से पहले उनकी एक्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया. लेकिन जब फिल्म को बड़े पर्दे पर लोगों ने देखा तो उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि वो कितने गलत थे.

बुरी तरह घायल हो गए थे वरुण

में वरुण धवन के साथ हुआ, जो शूटिंग के दौरान सीन को परफेक्ट बनाने के चक्कर में बुरी तरह से चोटिल हो गए, लेकिन फिर भी पूरी ईमानदारी के साथ आगे की शूटिंग जारी रखी.

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

वरुण धवन के करियर की सबसे शानदार फिल्म

‘बॉर्डर-2’ वरुण धवन के लिए उनके करियर की अब तक की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है. उन्होंने फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई बार कहा था कि फिल्म को बनाने में सभी ने अपनी जान लगा दी, लेकिन अब अभिनेता ने सोशल मीडिया पर उसका सबूत भी शेयर किया है.

Add India.com as a Preferred Source

अभिनेता ने बताया कि कैसे फाइटिंग के शूट के दौरान उनके कमर के निचले हिस्से में गंभीर चोट लगी और हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन टीम की सहायता से वे आगे की शूटिंग जारी रख पाए.

दिव्या भारती की मां को पता था एक्ट्रेस की मौत का ये राज़! कुंडली में था ‘अकाल मृत्यु का योग’ लेकिन फिर… 7

वरुण धवन को हेयरलाइन फ्रैक्चर

फाइटिंग शूट का वीडियो शेयर कर वरुण धवन ने लिखा, “बॉर्डर 2 पर मुझे सबसे बुरी चोट लगी. कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश में मेरी टेलबोन एक चट्टान से टकरा गई. यह अब तक का सबसे भयानक दर्द था. मेरी टेलबोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, जिससे मैं अभी भी उबर रहा हूं. उस दिन मेरी टीम ने मेरी मदद की, मैं उनका आभारी हूं. मैं मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन हमने अपना सफर जारी रखा. इस यात्रा के लिए मैं शुक्रगुजार हूं.”

फिल्म के लिए अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया

वीडियो में वरुण दुश्मन से लड़ते दिख रहे हैं और इसी दौरान उन्हें ये गंभीर चोट लगी. वीडियो सामने आने के बाद अभिनेता के फैंस उनके काम के प्रति समर्पण के कायल हो गए हैं और उनकी अच्छी सेहत की कामना भी कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि फिल्म में वरुण का काम सराहनीय है और ये चोट दिखाती है कि उन्होंने ‘बॉर्डर-2’ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया.

बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन

बता दें कि रिलीज से पहले वरुण को उनकी एक्टिंग के लिए बहुत ट्रोल किया गया था, लेकिन रिलीज के बाद साफ हो गया है कि अभिनेता ने फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाकर किरदार में जान डाल दी है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है और घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है.

(इनपुट एजेंसी)