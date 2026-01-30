Hindi Entertainment Hindi

Border 2 Vs Mardaani 3 Sunny Deol Or Rani Mukerji Who Will Earn More In Box Office

Border 2 VS Mardaani 3: कौन मारेगा बॉक्स ऑफिस पर बाजी? सनी देओल की दहाड़ के सामने टिक पाएंगी रानी मुखर्जी?

जनवरी के आखिरी हफ्ते में बड़ी फिल्मों रिलीज़ हुई हैं. खासकर सनी देओल की बॉर्डर 2 और रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखने वाली बात होगी कि दोनों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी.

जहां रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और अब 30 जनवरी को रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ रिलीज हो गई है. एक्ट्रेस अपनी दमदार फिल्म के जरिए ‘बॉर्डर 2’ का मुकाबला करने उतर गई हैं.

बॉर्डर 2 का रिकॉर्ड

‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में अपने प्रदर्शन से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिए हैं. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की स्टार कास्ट वाली यह फिल्म अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी है. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म ने दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया.

धुरंधर ने फाड़ डाला था बॉक्स ऑफिस का छप्पर

इस फिल्म ने रणवीर सिंह की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ के पहले हफ्ते के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. ‘बॉर्डर 2’ ने साल 2025 की कई बड़ी हिंदी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दी. दर्शकों ने फिल्म के धुआंधार एक्शन, कहानी और स्टार कास्ट की एक्टिंग का भरपूर आनंद लिया है.

शिवानी शिवाजी रॉय

वहीं, ‘मर्दानी 3’ इस बार रानी मुखर्जी की निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार के साथ दर्शकों के सामने आ रही है. अभिराज मीनावाला के निर्देशन में बनी यह फिल्म पिछले पार्ट्स की तरह एक्शन और थ्रिल से भरपूर है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें पहले से काफी ज्यादा हैं. इस फ्रेंचाइजी के पहले दो पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और ‘मर्दानी 3’ से भी इसी तरह की उम्मीदें हैं. फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा मल्लिका प्रसाद और जानकी बोड़ीवाला भी अहम किरदारों में हैं. ट्रेलर को दर्शकों और सेलेब्स ने काफी पसंद किया है, जिसमें रानी का तेज और दमदार अंदाज साफ दिख रहा है.

कब रिलीज़ होगी अस्सी

इसके साथ तापसी पन्नू की फिल्म ‘अस्सी’ भी 20 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें तापसी पन्नू वकील के रूप में नजर आएंगी. मोशन पोस्टर में दिखाया गया है कि एक लड़की रेल की पटरियों पर भाग रही है और पीछे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस फिल्म में तापसी के अलावा कनी कुसरुति, रेवती, नसीरुद्दीन शाह, जीशान अय्यूब, मनोज पाहवा समेत कई अनुभवी कलाकार शामिल हैं. फिल्म की कहानी गौरव सोलंकी ने लिखी है.

(इनपुट एजेंसी)