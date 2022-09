Indian Idol 13: सिंगिंग रियलिटी शो के जजों द्वारा टॉप 15 प्रतियोगियों को फाइनल किए जाने के बाद अब इंडियन आइडल सीजन 13 दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. हालांकि अरुणाचल प्रदेश की रीतो रीबा के नहीं चुने जाने के बाद टॉप 15 की लिस्ट देखकर दर्शक निराश हैं. दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है वहीं कुछ लोगों शो की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे हैं.Also Read - बिग बॉस 16: छोटी सरदारनी उर्फ निम्रत कौर अहलूवालिया बनी बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट, देखें दमदार एंट्री

बता दें कि रीतो रीबा अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं. रीतो सिंगर होने के साथ ही बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर भी हैं. वे बहुत ही अच्छा गाते हैं. उनका लिस्ट में नाम न होने से लोग नाराज़ हैं और उन्हें शो में वापस लेने की मांग कर रहे हैं. Also Read - मानुषी छिल्लर का 'तेहरान' फिल्म सेट को लेकर खुलासा, कही ये बड़ी बात

Also Read - ऐश्वर्या राय ने दुल्हन की तरह सज-धज कर करवाया ग्लैमरस फोटोशूट, खूबसूरती ने चलाए खंजर

So dissapointed not selecting #RitoRiba . Every year same quality of voice, Same Aalap, Same old Sad stories. After so many years found a voice so original and fresh like no other. @VishalDadlani I hope u wl look into this. #indianidol13 #indianidol2022

#indianidol13

Very sad that, a good artist has been eliminated, the contravarsy in RitoRiba’s audition may be the main reason. In my openion others are singers but Rito Riba has its own creation that is why he is the not only a singer but also the true form of artists. pic.twitter.com/Rt7OQF8wbv

— Draveer (@Draveerd234) September 25, 2022