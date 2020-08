दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद पर बहस छिड़ गई है. सुशांत के फैंस लगातार नयी फिल्मों को बहिष्कार कर रहे हैं. खासकर वो फिल्में जो किसी ना किसी रूप में सुशांत से जुड़ी हुई हैं. महेश भट्ट और आलिया भट्ट की वजह से फिल्म सड़क 2 को जमकर अनलाइक किया गया. Also Read - Bigg Boss 14 के कंटेस्टंट हो रहे हैं क्वारंटीन, टेस्ट निगेटिव आने पर ही होगी घर में एंट्री

उसी तर्ज पर अब 24 अगस्त के दिन रिलीज हुए 'खाली पीली' के टीजर के साथ भी ऐसा ही किया गया है. ट्रेलर को 23 हजार लाइक मिले हैं वहीं 1 लाख डिस्लाइक मिले हैं. यही नहीं यूजर्स फनी मीम्स शेयर कर अपना विरोध जता रहे हैं.

For me it’s doesn’t matter how good a film is..

Jab tk starkids movie me aate rahege

Tb tak ham:–

#KhaaliPeeli pic.twitter.com/zHdsYw0G9t

— Satyam Vishwakarma (@iam_satyamv) August 24, 2020