Boycott RRR in Karnataka trends on Twitter: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की बहुचर्चित फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) आने वाले दो दिनों के अंदर ही पर्दे पर आने वाली है और इस मेगास्टार और मेगा बजट फिल्म से हर किसी को बहुत सारी उम्मीदे हैं. बता दें कि फिल्म का प्रमोशन भी स्टार जमकर कर रहे हैं और फिल्म को नार्थ में इस बार जमकर प्रमोट किया जा रहा है. हाल ही में पूरी RRR की टीम दिल्ली पहुंची थी, इसके बाद वो फिलहाल बनारस में हैं. इसके साथ ही इस फिल्म के प्रमोशन में आलिया ने भी टीम का जमकर साथ दिया है. लेकिन अब फिल्म को लेकर बुरी खबर आ रही है. दरअसल कर्नाटक के लोगों ने फिल्म पर आपत्ति जताई है और इसे बॉयकॉट करने की बात रह दी है. (Boycott RRR in Karnataka trends on Twitter)Also Read - 'सामने से वार करने को तैयार है' 'RRR', Ram Charan...Jr NTR के 3D में दिखेंगे जलवे

कर्नाटक में इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग सोशल मीडिया पर हो रही है, अब तक 11,000 से ज्यादा ट्वीट इस बारे में किए जा चुके हैं और इसका कारण है कर्नाटक के लोगों की मांग है क‍ि RRR को कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाए. ट्व‍िटर पर इस हैशटैग की बाढ़ सी आ गई है. किसी ने नाराजगी जताते हुए RRR को कन्नड़ में रिलीज करने की डिमांड की है, तो कोई फिल्म की टीम और कास्ट को इसका जवाब देने को कहा है. Also Read - The Kashmir Files बॉक्स ऑफिस पर तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड, आमिर खान ने भी दे दिया अपना रिएक्शन...बोले- दुख की बात



बता दें कि आरआरआर कन्नड़ भाषा में रिलीज नहीं हो रही है, इसके चलते आरआरआर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है. कई लोग इसे लेकर नाराजगी दर्ज करा रहे हैं और वे इसे अपना अपमान समझ रहे हैं. Also Read - List of Films Releasing in March 2022: मार्च में मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज़, बिग बी से लेकर अक्षय कुमार होंगे सामने

#BoycottRRRinKarnataka @ssrajamouli this is great insult for kannadigas, this is the time to BAN RRR movies in Karnataka, we will welcome only if it is in Kannada, pic.twitter.com/onUvtHzGX5

