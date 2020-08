नई दिल्ली: ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की दुनिया में कुछ ऐसी वेबसीरीज हैं जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला है. इसी लिस्ट में शामिल है अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की मोस्ट पॉप्युलर सीरीज ‘मिर्ज़ापुर’. हाल ही में इस सीरीज के दूसरे पार्ट की रिलीज डेट सामने आई है जिसे लेकर एक तरफ जहां रोमांच है वहीं दूसरी तरफ ‘मिर्जापुर 2’ (Mirzapur 2) को बॉयकॉट करने की मांग भी तेज़ी से उठ रही है. Also Read - #BoycottKangana के ट्रेंड होने पर कंगना ने कहा- चूहे बिल से बाहर आ गए, फिर ये हैशटैग हुआ वायरल

ट्विटर पर #BoycottMirzapur2 ट्रेंड कर रहा है. और इसकी वजह सीरीज में गुड्डू पंडित का किरदार निभाने वाले अभिनेता अली फज़ल हैं. दरअसल सीएए प्रोटेस्ट के वक्त किए गए अली फजल के कुछ पुराने ट्वीट्स अचानक से वायरल होने लगे हैं. पहले ट्वीट में अली ने लिखा था, “शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है.” और दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, ”याद रखें- अगला कदम ये साबित करना नहीं क‍ि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था बल्क‍ि इसकी जांच करना और असली घुसपैठ‍ियों से पर्दा उठाना जो बाहर से इस आंदोलन में घुसे और हिंसा की.” Also Read - इंतजार हुआ खत्म! रोंगटे खड़े कर देने वाली वेब सीरीज़ ‘Mirzapur 2’ इस दिन होगी रिलीज़

This is the reason, we should boycott mirjapur2 and if you want to watch this dont watch on amzone prime, watch on telegram#BoycottMirzapur2 pic.twitter.com/DxpMa0aMao — Gopal Pandit (@BiharibabuBr26) August 25, 2020

This was the reaction of ur mirzapur lead actor when Anti-CAA Rioters were burning the country down.

Remember it when you choose to watch Mirzapur 2 season.

Info. credit @ThePlacardGuy #BoycottMirzapur2 #SSRiansTrustCBI pic.twitter.com/HNZ24S5n1j — Karan Vats (@KaranVa48104794) August 25, 2020

बता दें कि बाद में एक्टर ने इन ट्वीट्स को डिलीट भी कर दिया था मगर लोग अब इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर मिर्ज़ापुर 2 को बॉयकॉट करने की मांग उठा रहे हैं. मेकर्स ने यह ऐलान किया है कि ‘मिर्जापुर 2’ 23 अक्टूबर को स्ट्रीम होने वाली है. आप जान लें कि इस सीरीज के सेकंड पार्ट में ईशा तलवार, प्रियांशु पेंदौली और विजय वर्मा की एंट्री होने वाली है.