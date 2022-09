Brahmastra Twitter Review: अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ 9 सितंबर को यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले यानी 8 सितंबर को प्रेस और कुछ खास लोगों के लिए इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रिव्यू आने शुरू हो गए हैं. फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर अपने-अपने रिव्यू देना शुरू कर दिए, आइए जानते हैं फैंस को कैसी लगी फिल्म ब्रह्मास्त्र. ब्रह्मास्त्र देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स एक के बाद एक तेजी से इसके रिव्यू देते नजर आ रहे हैं. फिल्म को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.Also Read - 'पुष्पा 2' के लिए अल्लू अर्जुन ने चार्ज की इतनी मोटी रकम, बन गए देश के दूसरे सबसे मंहगे स्टार

एक दर्शक ने सोशल मीडिया पर लिखा ‘फाइनली मैंने यह फिल्म देखी. पटकथा के इतने खराब स्तर की उम्मीद नहीं थी. कहानी अप-टू-द मार्क नहीं है, फिल्म में सबसे अच्छी चीज शाह रुख का कैमियो है. रन टाइम को 20-25 मिनट कम किया जा सकता था.

Finally watched the movie. Not expected the worst level of screenplay. The story is not up to mark. The only best thing in the movie is SRK’s cameo. The run time could have been trimmed 20-25 minutes.

Rating- 1 ⭐/ 5 ⭐#RanbirKapoor #AliaBhatt #BrahmastraReview #Brahmastra pic.twitter.com/AoVn11h2Q7

— MD Shopon (@MDShopo53237670) September 8, 2022