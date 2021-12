Brahmastra Motion Poster Ranbir Kapoor’s First Look as Shiva Out: आलिया भट्ट (Alia Bjatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है. फिल्म के मोशन पोस्टर की ग्रैंड लॉन्चिंग की गई है जो दिल्ली में आज हुई है और इसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आलिया भट्ट (Alia Bjatt) और साथ ही फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) भी नजर आए. 2017 में फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से दर्शक इस फिल्म की एक झलक के लिए बेताब थे जो आज पूरा हो गया है. फिल्म का भव्य पोस्टर आखिरकार दर्शकों के बीच आ गया है. दिल्ली में हुए ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट में डायरेक्टर अयान मुखर्जी (Ayan Mukherji) ने फिल्म का पहला मोशन पोस्टर रिलीज किया है. ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) के मोशन पोस्टर में केवल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की पहली झलक देखने को मिली है और इस दौरान आलिया भट्ट (Alia Bjatt) की आवाज फैंस को सुनाई दी है. ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट में के दौरान रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) अपने पिता दिवंगत ऋषि कूपर (Rishi Kapoor) को याद कर भावुक नजर आए. साथ ही उन्होंने अपने पिता की याद में उनका मशहूर गाना ओम शांति ओम भी गुनगुनाया. बता दें रॉकस्टार रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शानदार जोड़ी पहली बार पर्दे पर इस फिल्म के जरिए धमाल मचाने आ रही हैं.Also Read - Katrina Vicky Wedding Gift: कैटरीना कैफ को EX सलमान और रणबीर ने दिए करोड़ों के तोहफे, देखें पूरी लिस्ट

मोशन पोस्टर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है यूनिवर्स के ग्राफिक्स से जहां रणबीर यानि शिवा और आलिया भट्ट की वॉयस ओवर सुनाई देती है. रणबीर कहते हैं "कुछ चल रहा है दुनिया में ईशा, ऐसा कुछ जो लोगों के समझ के बाहर है. कुछ पुरानी शक्तियां हैं कुछ अस्त्र हैं." इसके बाद आलिया यानि ईशा कहती हैं, "ये सब तुम्हें क्यों दिख रहा हैं? तुम हो कौन शिवा? " इस मोशन पोस्टर में त्रिशुल लिए रणवीर का लुक ये बताने के लिए काफी है कि ये बॉक्स ऑफिस पर शायद कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है और क्या-क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

फॉक्स स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शंस, प्राइम फोकस और स्टारलाईट पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म अगले साल 09 सितंबर को रिलीज की जाएगी. यह फिल्म 5 भारतीय भाषाओं – हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में उपलब्ध होगी. बीते तीन सालों से बन रही यह फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है. फिल्म को बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. रणबीर कपूर इस फिल्म में एक अलग ही किरदार निभाते नजर आएंगे. इसके अलावा मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन भी अहम रोल में दिखाई देंगे. इस फिल्म के निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली है.पिछले तीन साल से बन रही ‘ब्रह्मास्त्र’ डायरेक्टर अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है.वहीं इस फिल्म को करण जौहर और डिज्नी इंडिया मिलकर ‘ प्रोड्यूस कर रहे हैं.