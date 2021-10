मनोज तिवारी की पहली पत्नी रानी को एक बार फिर अपने जीवन का प्यार मिल गया है. रानी तिवारी, जिन्हें प्रतिमा पांडे के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जाने माने राजनेता और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी से 1999 में शादी की थी. शादी के 14 साल बाद 2०12 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर दिए, मनोज तिवारी ने अपनी दूसरी शादी २०२० में भोजपुरी गायक सुरभि तिवारी के साथ की. रानी तिवारी जाने माने निर्माता और क्रिकेटर अरुण पांडे की बहन है जिन्होंने ‘मस धोनी नामक चलचित्र प्रोड्यूस किया है.Also Read - Esha Gupta की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, बालकनी में टॉपलेस होकर बोलीं- प्यार करो

अब खबर है कि रानी पंजाबी सिंगर एकम बावा जो हाल ही में अपने गाने के लिए चर्चा में थे को डेट कर रही हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया है.

सिंगर एकम बावा ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं, गायक ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें अपलोड करते हुए कैप्शन दिया, “‘(Dil ki feeling) Jarur padna ik var हर पल मोहब्बत करने का वादा है आपसे, हर पल साथ निभाने का वादा है आपसे, कभी ये मत समझ न हम आपको भूल जायेंगे, जिंदगी भर साथ चलने का वादा है आपसे। i love u meri jaan my heart beat “.which means (It’s a promise to love you every moment, I promise to be with you every moment, never think that I will forget you, I am making a promise to walk with you for the rest of your life) I love you, my heart beat.”

कहा जा रहा है कि पिछले दो साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे.