नई दिल्ली: बॉलीवुड के ‘भाईजान’ सलमान खान (Salman Khan) की फिल्मों का पूरा देश बेसब्री से इंतजार करता है. कुछ खास मौके पर सलमान के फैन्स उनकी फिल्मों के लिए इंतजार में रहते हैं. सलमान ने ट्विटर पर अपनी अगली रिलीज के बारे में बता दिया है. बी टाउन के ‘सुल्तान’ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर यह बताया है कि उनकी अगली रिलीज किस खास मौके पर होने जा रही है.

Announcing my next film… KABHI EID KABHI DIWALI ….

STORY & PRODUCED BY SAJID NADIADWALA …

DIRECTED by FARHAD SAMJI…

EID 2021 … #SajidNadiadwala @NGEMovies @farhad_samji @WardaNadiadwala @SKFilmsOfficial

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 10, 2020