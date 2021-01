Breaking News Salman Khan confirm to release Radhe on Eid 2021 see tweet- सलमान खान को उनकी आने वाली फिल्म ‘राधे’ को थियेटर में रिलीज़ करने के लिए देश भर के थिएटर एग्जिबिटर्स एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके राइट्स ज़ी के पास हैं, क्योंकि इन सभी को लगता था कि केवल सलमान खान की फिल्म ही महामारी के कारण सिनेमाघरों को हुए आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद कर सकती है. Also Read - Sherlyn Chopra Accuses Sajid Khan Of Sexual Harassment: साजिद ने शर्लिन चोपड़ा से कहा- फील करो....

सलमान खान के साथ ज़ी खुद रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर राधे को सिनेमाघरों में रिलीज़ करने के लिए तैयार है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, “क्षमा करें मुझे सभी थिएटर मालिकों को वापस जवाब देने में लंबा समय लग गया… इस समय के दौरान यह एक बड़ा निर्णय है. मैं उन वित्तीय समस्याओं को समझ सकता हूं जिनसे थिएटर मालिक / एक्सहिबिटर्स गुज़र रहे हैं और मैं राधे को सिनेमाघरों में रिलीज कर के उनकी मदद करना चाहूंगा. बदले में, मैं उनसे ‘राधे’ देखने के लिए आने वाले दर्शकों के लिए थिएटर में अत्यधिक सावधानी बरतने की उम्मीद करूंगा. कमिटमेंट ईद का था और यह इंशाल्लाह 2021 की ईद में ही रिलीज़ होगी. Also Read - खूब बजेगा शादी के लगन में गाना 'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगे', आप भी लिस्ट में कर सकते हैं शामिल

इस साल ईद पर सिनेमाघरों में राधे का आनंद लें .. गॉड विलिंग .. ”

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पिछला साल लॉकडाउन और कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों के लिए आसान नहीं रहा है खासकर सिनेमा हॉल मालिकों के लिए जिन्हें इसकी भारी मार झेलनी पड़ी है.

इसलिए, उन्होंने सलमान खान को भारत के विभिन्न राज्यों के फिल्म प्रदर्शकों से एक आवेदन पत्र के रूप में अनुरोध करते हुए लिखा कि वे अपनी आगामी फिल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ करें क्योंकि उनकी फिल्म न केवल सिंगल स्क्रीन मालिकों के भाग्य को पुनर्जीवित करने में सक्षम होगी, बल्कि सिनेमाघरों के मालिकों और कर्मचारियों को उनके भविष्य के संदर्भ में आशा की एक किरण प्रदान करेगी, और अब सुपरस्टार ने पुष्टि कर दी है कि वह इस साल ईद पर सिनेमाघरों में अपनी फिल्म रिलीज करेंगे.

उन्होंने सभी से सिनेमाघरों में जाने के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने और अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है.

फ़िल्म ‘राधे’ को सलमान खान की ईद रिलीज की परंपरा को ध्यान में रखते हुए रिलीज किया जाएगा क्योंकि त्यौहारों के अवसर पर मेगा स्टार के प्रशंसकों के लिए यह एक इवेंट बन जाता है जब वे अपनी सुपर हिट फिल्में जैसे कि बजरंगी भाईजान, दबंग, किक, एक था टाइगर, बॉडीगार्ड इत्यादि जैसी फिल्मों के साथ उनका मनोरंजन करते है.

फ़िल्म प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित है जिसमें सलमान खान के साथ दिशा पटानी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगी और जैकी श्रॉफ, जरीना वहाब और रणदीप हुड्डा भी अहम भूमिकाओं में हैं. ‘राधे’ को सलमान खान, सोहेल खान और अतुल अग्निहोत्री के बैनर सलमान खान फिल्म्स, सोहेल खान प्रोडक्शंस और रील लाइफ प्रोडक्शन के तहर को-प्रोड्यूस किया गया है.