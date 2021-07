Disha Parmar And Rahul Vaidya New Rituals Videos Viral On Social Media: राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) की शादी 16 जुलाई को शादी संपन्न हो गई. मेंहदी,हल्दी, संगीत, बारात से लेकर शादी-मंडप तक की हर फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा और इस दौरान कई सारे सितारे शादी का हिस्सा भी बने थे. करीब 5 दिनों तक जलसा चलने के बाद आखिरकार ये कपल अपने घर पहुंच ही गया है और अब दिशा (Disha Parmar) के गृहप्रवेश का वीडियो सामने आया है.Also Read - Rahul Vaidya Disha Parmar Wedding: साथ जीने-मरने की खाई कसमें, सात जन्म तक साथ निभाएंगे

दिशा (Disha Parmar) के ये गृह प्रवेश का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. जिसमें राहुल ही मां ग्रीन साड़ी पहने हुए अपनी नई बहू का स्वागत कर रही है और माथे पर तिलक लगाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में दिशा (Disha Parmar) ने रेड कलर का एक सूट पहना है और हाथों में चूड़ा पहना है. नई दुल्हन का ये लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा हैं. वीडियो में दिशा पूरे रीति-रिवाज से गृह प्रवेश करते हुए दिख रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by KARISHMA (@dishul_pyaar)



दिशा और राहुल इस मौके पर मस्ती करते नजर आए. दिशा ने फूलों पर पैर रख अपना कदम आगे बढ़ाया. दिशा परमार के गृह प्रवेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. राहुल की शादी में फैमिली के साथ-साथ 'बिग बॉस' के घर में बने उनके साथी भी पहुंचे थे. अली गोनी,जैस्मीन भसीन, राखी सावंत, पवित्रा पुनिया, एजाज खान, विंदु दारा सिंह, विकास गुप्ता, सोनाली फोगाट ने जमकर शादी में मस्ती की.