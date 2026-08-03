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जानें आखिर क्या था वो डर जिसकी वजह से यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने थे एक्टर,जानें क्या है ये मजेदार कहानी

Why Yusuf Khan Name Change To Dilip Kumar: दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मुहम्मद यूसुफ़ खान था, ने एक बार बताया था कि फ़िल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम क्यों बदला था

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 3, 2026, 7:44 AM IST
जानें आखिर क्या था वो डर जिसकी वजह से यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने थे एक्टर,जानें क्या है ये मजेदार कहानी

Why Yusuf Khan Name Change To Dilip Kumar: दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े आइकन्स में से एक हैं और उन्हें ‘अंदाज़’, ‘देवदास’, ‘मुगल-ए-आज़म’, ‘गंगा जमुना’, ‘क्रांति’ और कई अन्य सदाबहार क्लासिक फिल्मों के लिए याद किया जाता है.हालांकि, कई पीढ़ियों के फिल्म प्रेमी उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस महान अभिनेता का जन्म मोहम्मद यूसुफ खान के रूप में हुआ था, लेकिन दुनिया उन्हें आखिर दिलपी कुमार के नाम से क्यों जानती है आइए जानते हैं इससे जुड़ा किस्सा.

लाला गुलाम सरवर खान और आयशा बेगम के घर जन्मे यूसुफ

और पढ़ें: 'मल्लिका-ए-तरन्नुम' को क्यों बेवफा लगती थी 'मौसकी'? 'जहां मेरे मियां वहीं, मेरी जिंदगी' बोलकर चली गई थीं पाकिस्तान दिलीप कुमार को पता थी वजह

1922 में पेशावर (जो अब पाकिस्तान में है) में लाला गुलाम सरवर खान और आयशा बेगम के घर जन्मे यूसुफ, फलों के व्यापारियों के परिवार से थे. भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर स्टार्स में से एक बनने से बहुत पहले ही, उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिसने ज़िंदगी भर के लिए उनकी पहचान तय कर दी थी. हालांकि उनका जन्म युसूफ खान के तौर पर हुआ था, लेकिन उन्होंने अमिया चक्रवर्ती की फिल्म ‘ज्वार भाटा’ (1944) में दिलीप कुमार के नाम से एक्टिंग की शुरुआत की और जल्द ही यह नाम भारतीय सिनेमा का सबेस बड़ा नाम बन गया.

नाम बदलने की वजह खुलकर बताई

1970 के दशक में BBC को दिए एक इंटरव्यू में, मशहूर एक्टर ने अपना नाम बदलने की वजह खुलकर बताई, उन्होंने बताया कि फिल्मों में काम करने के उनके फैसले पर पिता की प्रतिक्रिया के डर से उन्होंने ऐसा किया था. इस पर बात करते हुए एक्टर ने कहा था ‘मैंने यह नाम (दिलीप कुमार) पिटाई के डर से अपनाया था. मेरे स्वर्गीय पिता फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, उनके करीबी दोस्त लाला बशेश्वर नाथ थे, जिनके बेटे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्मों में काम करते थे, वे बशेश्वर नाथ से शिकायत करते थे, ‘आपने यह क्या किया है? अपने जवान और तंदुरुस्त बेटे को देखिए, देखिए वह क्या काम करता है!’


पिता की असहमति का असर नाम पर आया

दिलीप कुमार ने आगे बताया कि उनके पिता की असहमति का उनके फ़ैसले पर गहरा असर पड़ा ‘तो, जब मैंने फ़िल्मों में कदम रखा, तो मुझे उस आलोचना का डर था. वे (कुमार के पिता लाला गुलाम सरवर अली खान) एक पठान होने के नाते गुस्सैल स्वभाव के थे. झे यह भी डर था कि अगर उन्हें पता चला, तो वे बहुत नाराज़ होंगे. उस समय, दो-तीन नाम सुझाए गए थे यूसुफ़ खान, दिलीप कुमार या वासुदेव. ने व्यक्तिगत रूप से कहा, ‘बस यूसुफ़ खान नाम मत रखना. बाकी कोई भी नाम चलेगा. दो-तीन महीने बाद, मैंने एक विज्ञापन में अपना नाम देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा नाम दिलीप कुमार रख दिया गया है.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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