मुंबई: ‘बंटी और बबली 2’ 26 जून को पूरे देश भर के सिनेमाघरों में आएगी. रानी 2005 में आयी इसकी मूल फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ नजर आयी थी. इस फिल्म के ‘रीबूटेड सीक्वल’ में रानी मुखर्जी और सैफ अली खान 11 सालों बाद एक साथ काम करने जा रहे हैं.

Release date finalized… #BuntyAurBabli2 – starring #SaifAliKhan, #RaniMukerji, #SiddhantChaturvedi and #Sharvari – to release on 26 June 2020… Directed by Varun V Sharma… Produced by Aditya Chopra… Link: https://t.co/EW0EAA4w1L

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 18, 2020