जहां अनुराग कश्यप दोबारा के साथ एक नए तरह के मिस्ट्री ड्रामा लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वहीं फिल्म ने रिलीज से काफी पहले ही लोगों के सिर चढ़ना शुरू कर दिया है. फिल्म पहले ही दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है और हाल ही में निर्देशक-अभिनेता की जोड़ी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू भी मेलबर्न के लिए रवाना हो गए हैं, जहां फिल्म मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली है. वहीं, विश्व स्तर पर अपने पैर जमाने के बाद, फिल्म अब भारत में #CancelDobaaraa के साथ नेटिज़न्स के बीच धूम मचा रही है.

This guy @anuragkashyap72 has no life or what? har baat pe point prove karne aa jata hai 🤣🤣🤣🤣 #dobaaraa #CancelDobaaraa @taapsee pic.twitter.com/4Hkd4BZbcx



जबकि फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेत्री से बॉलीवुड में फिल्मों के बहिष्कार के बारे में पूछा गया, उन्होंने दर्शकों से उनकी अगली फिल्म का बहिष्कार करने का आग्रह किया. दर्शकों ने इसे अपने ऊपर ले लिया और सोशल मीडिया पर इसे #CancelDobaaraa नाम से ट्रेंड करना शुरू कर दिया है. निर्देशक अभिनेता की जोड़ी ने बहिष्कार के ट्रेंड का स्वागत करते हुए देखा है, जिसने इसे सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बना दिया है. इस ट्रेंड को हवा देते हुए नेटिज़न्स पोस्ट करते नज़र आए.

If one cannot speak good, then one should not forget the bad and speak only in the interest of the country.#CancelDobaaraa pic.twitter.com/OL2H1LwbAi

