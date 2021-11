India’s Got Talent Cancer Warrior Kirron Kher Back With Bang: रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट (India’s Got Talent) नए सीजन के साथ वापसी कर रहा है और इस शो में एक बारि फिर से किरण खेर (kirron Kher) वापसी कर रही हैं. किरण अब ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ (India’s Got Talent) के नए सीजन को शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और बादशाह संग जज करती नजर आएंगी. ऐसे में अभी से सेट से कुछ वीडियो आ रही हैं जो फैंस को बेहद पसंद आ रही है.Also Read - Inside Edge Season 3 : क्रिकेट पॉलिटिक्स, ग्लैमर, पैसा, सट्टा सब दिखेगा, 'इनसाइड एज' 3 में तनुज विरवानी पर फिर मरेंगी लड़कियां!

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने शो का बीटीएस वीडियो शेयर किया है और लिखा है: "बीटीएस ऑन आईजीटी. "फर्स्ट डे, फर्स्ट शो किरण खेर और बादशाह के साथ." वीडियो में किरण (Kirron Kher) को फेस शिल्ड पहने देखा जा सकता है. वीडियो में शिल्पा शेट्टी पहले किरण और फिर बादशाह संग मस्ती करती दिख रही हैं. शिल्पा, किरण के गले में हैवी जूलरी देख कहती हैं "मैं तो यहां इनकी जूलरी देखने के लिए आती हूं." शिल्पा आगे कहती हैं: "मैं तो कहती हूं गोद ले लो मुझे. सिकंदर थोड़ी पहनेगा ये." शिल्पा की इस बात पर किरण खेर हंसने लग जाती हैं.

इस वीडियो में किरण खेर पहले से थोड़ी कमजोर नजर आ रही हैं लेकिन उनकी स्माइल में अब भी वही जादू दिख रहा है. शिल्पा शेट्टी की इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है. इसमें शिल्पा शेट्टी, किरण खेर और बादशाह के साथ खूब मस्ती करते दिख रही हैं. ये शो जल्द ही टीवी पर शुरू होने जा रहा है, शो के ऑडिशन भी चल रहे हैं. इस साल की शुरुआत में किरण खेर को मल्टीपल मायलोमा नाम के कैंसर होने का पता चला था, ये एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था.