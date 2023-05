Cannes 2023: कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करेंगी अनुष्का शर्मा, बिखेरेंगी अपना जलवा

Anushka Sharma In Cannes Film Festival: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है. दरअलस इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में अनुष्का शर्मा भी अपना जलवा बिखेरने वाली हैं. वैसे तो एक्ट्रेस आजकल फिल्मों से दूर ही हैं, लेकिन वो जल्द ही भारत की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के फिल्म पर काम कर रही हैं. ऐसे में जहां आलिया के मेट गाला 2023 में डेब्यू करने के बाद अब अनुष्का के कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करने की चर्चा हो रही है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अनुष्का शर्मा कान्स फिल्म फेस्टिवल के उस इवेंट में शिरकत करेंगी जिसमें दुनिया की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा. दिलचस्प बात ये है कि इस इवेंट में अनुष्का के साथ टाइटैनिक एक्ट्रेस केट विंसलेट भी नजर आएंगी.

अनुष्का ऑस्कर विनर केट विंसलेट के साथ सिनेमा में महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक इवेंट में हिस्सा लेंगी. इस बात की जानकारी भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनैन ने दी है. उनका कहना है कि वह ट्रीप से पहले अनुष्का और विराट से मिले थे. राजदूत ने ट्विटर पर लिखा, विकाट कोहली और अनुष्का शर्मा से अच्छी मुलाकात. मैंने विराट और #TeamIndia को आने वाले टूर्नामेंटों के लिए शुभकामनाएं दीं, और #CannesFilmFestival में अनुष्का की ट्रीप पर चर्चा की है.