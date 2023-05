Cannes 2023: कान रेड कारपेट पर मचा हंगामा, ‘खून’ से नहाई महिला ने उठाया बड़ा कदम

Cannes Film Festival 2023: 76वें कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर रविवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरानकर दिया. दरअसलयूक्रेनी झंडे के कलर के कपड़े पहने एक प्रदर्शनकारी महिला ने खुद पर नकली ब्लड उड़ेल लिया और अब इससे जुड़ा वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं. फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जस्ट फिलिपोट की फिल्म ‘एसाइड’ की स्क्रीनिंग के दौरान महिला ने ये हरकत की है. महिला ने इस दौरान यूक्रेनी झंडे के रंग वाली नीले और पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी. जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त वहां फिल्म एसिड की स्क्रीनिंग चल रही थी. बताया जा रहा है कि महिला ने यूक्रेन के समर्थन में कान्स के रेड कार्पेट पर अपना विरोध जताया है.

