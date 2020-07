हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने विवादास्पद फिल्मकार राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एक अदालत के निर्देश पर उनकी प्रस्तावित फिल्म ‘मर्डर’ के संबंध में शनिवार को एक मामला दर्ज किया. वर्मा और निर्माता नट्टी करुणा के खिलाफ नलगोंडा जिले में मिरयालागुडा टाउन-1 पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है. Also Read - कोरोना वायरस पर रामगोपाल वर्मा की फिल्म हुई तैयार, रिलीज हुआ ट्रेलर

अदालत ने मामला दर्ज करने का निर्देश पी. बालास्वामी की एक याचिका पर दिया था, जिनके बेटे प्रणय कुमार की हत्या 2018 में उसके ससुर मारुति राव ने कर दी थी, जिन्होंने उसके साथ अपनी बेटी की शादी को स्वीकारने से इंकार कर दिया था. वर्मा और निर्माता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और एससी/एसटी (अत्याचार निवारक) संशोधन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. Also Read - इस एक्ट्रेस ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म से शुरू किया करियर, वेब सीरीज Charitraheen से हुईं फेमस

बालास्वामी ने पिछले महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि प्रणय और उनकी बहू अमृता की तस्वीरों का इस्तेमाल बगैर उनकी सहमति से किया जा रहा है. दलित समुदाय के प्रणय (24) की 14 सितंबर, 2018 को मिरयालागुडा में दिन दहाड़े उस समय भाड़े के हत्यारे ने हत्या कर दी थी, जब वह अपनी पत्नी और मां के साथ एक निजी अस्पताल से बाहर निकल रहे थे. सनसनीखेज हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कई हो गई थी. Also Read - Coronavirus को लेकर राम गोपाल वर्मा ने किया भद्दा मज़ाक, यूजर्स बोले- थोड़ी तो शरम करो, पुलिस लेगी एक्शन

I specifically mentioned that I have no intention to demean or degrade anyone and my film is just a creative work based on a subject which is in the public domain ..But as a citizen who respects the law i too will proceed legally to protect my fundamental rights pic.twitter.com/61PlT8kUBW

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 5, 2020