नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर मुश्किल में हैं. एक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सोनाक्षी सिन्हा को अरेस्ट करने के लिए मुंबई तक पहुंच गई. सोनाक्षी सिन्हा घर पर नहीं मिलीं, इस कारण पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकी.

दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा के लिए ये मुश्किल एक कंसर्ट को लेकर खड़ी हुई है. बताया जा रहा है कि यूपी के मुरादाबाद में सोनाक्षी सिन्हा को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. इसके लिए उन्होंने हामी भरी और स्टेज पर डांस के लिए 24 लाख रुपए भी ले लिए. इसके बाद भी सोनाक्षी सिन्हा तय समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंची. इसके लेकर आयोजकों ने सोनाक्षी सिन्हा पर कठगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया है.

UP Police: Case registered against actress Sonakshi Sinha at Katghar Police Station under sections 420 (cheating) & 406 of IPC. In 2018, she had taken ₹24 lakh for a stage performance but didn’t turn up. Police went to her residence in Mumbai, y’day but she wasn’t present then. pic.twitter.com/MB9347mgtn

— ANI UP (@ANINewsUP) July 12, 2019