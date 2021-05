Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Munmun Dutta In Trouble Again: टीवी धारावाहिक “तारक मेहता का उल्टा चश्मा” (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) के खिलाफ सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दलित समुदाय को लेकर जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में यहां मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि अखिल भारतीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार की शिकायत पर दत्ता (Munmun Dutta) के विरुद्ध अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संबद्ध प्रावधान के तहत मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई. Also Read - Taarak Mehta...में हॉट एक्ट्रेस आराधना शर्मा की हुई धमाकेदार एंट्री, बबीता जी को बोल्डनेस में देती हैं टक्कर

परमार ने अपनी शिकायत में कहा था कि दत्ता (Munmun Dutta) द्वारा वीडियो में एक जातिवादी शब्द का इस्तेमाल किए जाने के कारण समूचे अनुसूचित जाति वर्ग, विशेषकर वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं. बहरहाल, “तारक मेहता का उल्टा चश्मा” में बबीता (Munmun Dutta) का किरदार निभाने वाली दत्ता मामला दर्ज होने से पहले ही अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए क्षमा मांग चुकी हैं. Also Read - Taarak Mehta Ka...की रौनक 'बबिता जी' का कभी इस एक्टर के साथ था रिश्ता, उस दिन हुई थी जबरदस्त मारपीट और फिर...



अभिनेत्री ने 10 मई को सोशल मीडिया पर जारी अपने माफीनामे में कहा था कि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था और “भाषा संबंधी अवरोध के कारण के कारण” उन्हें संबंधित शब्द के अर्थ के बारे में गलत जानकारी थी.