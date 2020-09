Casting Couch and Pornography Rockstar Actress Nargis Fakhri says so many times i was rejected for not sleeping with director or nude-बॉलीवुड में ड्रग्स और कॉस्टिंग काउच को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं. हालांकि इस इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने आईं कई न्यू कमर्स को इस तरह की जलालत का सामना करना पड़ा है. सुरवीन चावला, स्वरा भास्कर, पायल रोहतगी, पायल घोष, ऋषा चड्ढा, समेत कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने खुलकर इस बारे में बात की है और इसका सामना भी किया है. Also Read - Deepika Padukone Sizzling Pics: दीपिका पादुकोण का काली बिकिनी में कहर, रेत पर लेटकर समंदर को सोख लिया

वहीं हम बात करें रॉकस्टार की एक्ट्रेस नरगिस फाकरी की तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में माना कि उन्होंने अपनी डिग्निटी के साथ समझौता नहीं किया यहीं वजह है कि उन्हें काम मिलना कम हो गया. Brittni De La Mora को दिए एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं. मैं कुछ पुराने ख्यालात की लड़की हूं. मुझे लोगों से फेस टू फेस मिलना पसंद है. मैं वहीं करती हूं जिसे करना मुझे सही लगता है. Also Read - Shraddha Kapoor Hot Photos- श्रद्धा कपूर की इन तस्वीरों ने बरपाया कहर, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड...

Also Read - Drugs Case: सारा की हरकतों से गुस्सा हुए सैफ अली खान, EX वाइफ अमृता सिंह को लगाई फटकार!

मेरी मां ने मुझे वो हर नैतिक दी जो हर मां अपनी बेटी को देती है. नरगिस ने कहा कि मैं सिर्फ पाने के वो सब करने के लिए नहीं राज़ी हो सकती थी जिसके लिए मेरा ज़मीर इजाजत ना दे. मैं न्यूड नहीं हो सकती थी. डायरेक्टर के साथ सो नहीं सकती थी. इसके लिए मुझे कई बार बाहर निकाला गया.