केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू कर दी है. पहले कुछ घंटों में केंद्रीय एजेंसी ने दिवंगत अभिनेता की डायरी, लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज एकत्र किए हैं. Also Read - सुशांत की आत्महत्या वाले दिन क्या हुआ था? जल्द पता लगाएगी CBI,कई टीमें गठित

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अब सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट से (सीसीटीवी) फुटेज इकट्ठा कर रही है, जहां सुशांत को मृत पाया गया था. Also Read - तापसी पन्नू की फिल्म 'रश्मि रॉकेट' के बारे में नया अपडेट

केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी कि क्या 34 वर्षीय अभिनेता की मृत्यु (14 जून) के दिन कैमरा रिकॉडिंग से किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई थी या नहीं. इसके साथ ही एजेंसी इस बात की भी जांच करेगी कि इसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं थी. शीर्ष सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी सीसीटीवी फुटेज एकत्र करेगी और सुशांत की मौत से पहले वहां पहुंचे सभी लोगों के बारे में भी जांच की जाएगी. Also Read - जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती हैं इलियाना डीक्रूज, 'वर्क हार्ड, चिल्ल हार्डर' मंत्र करती हैं फॉलो

Mumbai: CBI team investigating #SushantSinghRajput case, moves from the office of DCP Zone 9 Abhishek Trimukhe, to Bandra Police station. Some documents also being brought to the Police Station. pic.twitter.com/BNe4lRdQbt

