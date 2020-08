Sushant Singh Rajput suicide Case: सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अपनी मुहर लगा दी है. कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वह केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को उपलब्ध कराए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब CBI टीम मुंबई जाने को बिल्कुल तैयार है. बता दें, अभी तक जांच को लेकर ये मामला दो राज्यों में उलझा हुआ था. Also Read - यौन उत्पीड़न मामले में NCW समक्ष पेश हुए महेश भट्ट, बोले- 3 बेटियों का पिता हूं, नाम का हुआ गलत इस्तेमाल

मुंबई पुलिस का कहना था कि उनको जांच करने का अधिकार है वहीं बिहार पुलिस इस केस की जांच में अपना अधिकार जता रही थी. दो राज्यों के बीच उलझे इस मामले पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के अनुरोध पर CBI जांच की मांग की थी.मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) 14 जून को मुंबई के अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे.

फैसले के बाद वकील विकास सिंह ने इसे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की जीत बताया. उन्होंने कहा कि, ‘यह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की जीत है.

This is a victory for Sushant Singh Rajput’s family. SC ruled on all points in our favour. The Court also clearly said that the FIR registered at Patna was correct: Vikas Singh, Lawyer of Sushant Singh Rajput’s father pic.twitter.com/xHOaFehOya

— ANI (@ANI) August 19, 2020