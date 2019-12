नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य से शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन रविवार को राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया. रविवार को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भड़की हिंसा के बाद दिल्ली के लगभग 13 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया था. प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और हिंसा अधिक न फैले इसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया था.

नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ जामिया छात्रों ने जो प्रदर्शन किया और बाद में पुलिस ने कार्रवाई की. नागरिकता कानून को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं. इस मामले में एक ट्रोलर के निशाने पर ऐक्टर और फिल्ममेकर फरहान अख्तर भी आ गए. एक ट्विटर यूजर ने फरहान और उनके पैरंट्स जावेद अख्तर व शबाना आजमी को टैग करते हुए लिखा, ‘आप अपनी कौम तक पहुंचें, उन्हें संभालें और बताएं कि वह मेरे देश की संपत्ति को नष्ट न करे. इसके बाद अगर प्रदर्शनकारियों को पकड़े जाने पर पीटा जाए तो फिर रोना मत.’

Hi @FarOutAkhtar @Javedakhtarjadu @azmishabana , reach out to your qaum & tell them not to destroy my country’s property. Don’t cry when these rioters get arrested & beaten black & blue. https://t.co/kAj5wA4lOk

