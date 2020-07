CBSE 10th, 12th Result Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. छात्रों को उम्मीद थी कि ये रिजल्ट 14 या फिर 15 को घोषित किए जाएंगे लेकिन अचानक डिक्लेयर हो जाने से स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए हैं. बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर रिजल्ट को घोषित किया. रिजल्ट जारी होने के कुछ मिनट के बाद वेबसाइट पर अत्यधिक लोड पड़ने के कारण क्रैश हो गई. Also Read - सफेद साड़ी पहनकर 'चांदनी' बनी मोनालिसा, आंखों पर चश्मा लगाकर क्या गदर मचाया

अचानक आए रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई फनी मीम्स वायरल हो गए. खैर, रिजल्ट कुछ भी रहा हो लेकिन विद्यार्थियों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही रहा होगा. Also Read - 'सुपर 30' को हुए एक साल, ऋतिक रोशन का ये वीडियो इमोशनल कर देगा

Students getting phone calls from relatives be like : pic.twitter.com/h66Q2Bq0iN

Toppers when they came to know that there will be no merit list #cbseresults2020 pic.twitter.com/PrVnr1XyZB

— Ekta Gaur (@EktaGaur15) July 13, 2020