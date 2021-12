Bipin Rawat Death Bollywood Pays Tribute: चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ, जनरल बिपिन रावत (CDS Gen Bipin Rawat) का एक हेलीकॉप्‍टर दुर्घटना में निधन हो गया है और इस खबर ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है. आम से लेकर खास तक हर कोई इस खबर पर पढ़कर को सुनकर सदमें में हैं. इस हादसे में जनरल बिपिन रावत (CDS Gen Bipin Rawat) और उनकी पत्नी समेत करीब 14 वायुसेना के लोग इसमें सफर कर रहे थे और हेलीकॉप्टर कल दोपहर तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में दुर्घटनाग्रस्‍त हुआ है. Mi सीरीज का हेलीकॉप्‍टर सुलुर (Sulur) आर्मी बेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद नीलगिरि में दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 का बुरी तरह झुलसने के बाद इलाज चल रहा है. ऐसे में जनरल बिपिन रावत (CDS Gen Bipin Rawat) के निधन की खबर आते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है. बॉलीवुड में भी शोक का माहौल है. कई सेलेब्स ने इस दुखद घटना पर शोक जताया है. अनुपम खेर, कंगना रनौत समेत कई सेलेब्स ने हेलीकॉप्टर दुर्घनटा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही कुछ सेलेब्स ने उनके साथ अपनी मिटिंग को भी याद किया है.Also Read - शादी के बाद रोमांस की चाशनी में डूबे हैं पाखी-विराट, बेडरूम पिक्स के बाद Lip Lock वाली तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी ने लिखा है, "जनरल रावत के निधन से गहरा दुख हुआ. दो हफ्ते पहले दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने पोलो मैच के बाद मेरी किताब लॉन्च की थी. मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था. #IndianArmy RIP के लिए एक बड़ी और दुखद क्षति".

Deeply saddened by Gen Rawat’s passing. Met him two weeks ago in Delhi when he graciously launched my book after the Polo match we attended together. I was very impressed by him.

A great and tragic loss for the #IndianArmy RIP. pic.twitter.com/7neVYZRumN — KABIR BEDI (@iKabirBedi) December 8, 2021

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय ट्वीट में लिखते हैं, “जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. सर, मातृभूमि की 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए हम आपको सलाम करते हैं. मैं भारत के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक को खोने के शोक में देश के साथ हूं. #RIP #ओमशांति”.

Deeply saddened to know about the demise of Gen #BipinRawat and his wife Madhulika Rawat. Sir, we salute you for 4 decades of selfless service to our motherland. I join our nation in mourning the loss of one of India’s finest soldiers. #RIP #OmShanti https://t.co/KQa47wOUeu — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) December 8, 2021



अनिल कपूर ने जनरल रावत के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर करके उन्हें श्रद्धांजति दी। अनिल ने लिखा- झकझोरने वाली क्षति। सभी परिवारों के लिए संवेदनाएं और दुआएं। मेरा सम्मान है कि जनरल बिपिन रावत से मिल चुका था। ओम सदगति।

A shocking & devastating loss. Sending our heartfelt condolences & prayers to the families.

I am honoured to have met Gen Bipin Rawat.

Om Sadgati 🙏🏻 pic.twitter.com/7tWiIgRzl2 — Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 8, 2021



वहीं अनुपन खेर ने लिखा है CDS #GenBipinRawat, उनकी धर्मपत्नी एवं 11 और फ़ौजी ऑफ़िसर्स के निधन का सुनकर अत्यंत दुख हुआ.#जनरलरावत से मिलने का सौभाग्य कई बार मिला।उनके व्यक्तित्व में ग़ज़ब का दुस्साहस और देश के प्रति अथाह प्रेम था,उनसे हाथ मिलाकर दिल और ज़ुबान से ख़ुदबख़ुद “जय हिन्द” निकलता था! #जयहिन्द.



कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दुर्घटना पर दुख जताते हुए लिखा- साल की सबसे दुखद खबर। सर बिपिन रावत और उनकी पत्नी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गयी. जनरल रावत की सेवाओं के लिए यह देश सदैव कृतज्ञ रहेगा. वहीं करण जौहर और सलमान खान ने भी जनरल रावत और दूसरे अधिकारियों के दुखद निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इसी कड़ी में साउथ के भी कई सारे स्टार हैं जिन्होंने इस खबर पर अपना दुख औऱ शोक प्रकट किया है.