पॉपुलर सिंगर ने एक एनजीओ का दौरा किया जो अनाथों की देखभाल करता है. उन्होंने उन सभी के मासूम चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए दिवाली की सच्ची स्परिट के साथ फ़ूड, डांस और म्यूजिक के साथ इस फेस्टिवल को मनाया.

तुलसी कुमार ने इस बारे मे कहा, “मेरे लिए, दिवाली उन सभी लोगों के लिए प्रकाश, स्माइल और खुशियां देने का एक त्योहार है. यह वर्ष कई चैलेंजेज, नकारात्मक घटनाओं और परिस्थितियों से भरा हुआ है. इसलिए इस दिवाली अगर हम किसी को सबसे अच्छा गिफ्ट दें सकते है तो वह है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी और पाजिटिविटी लाना. ” उन्होंने आगे कहा, “जब मैं इस एनजीओ के बच्चों से मिली, तो मैंने उनके साथ गाया, उनके साथ डांस किया, दिवाली डेकोरेशन का सामान और स्वीट्स बांटीं और हमने एक साथ इस त्योहार का जश्न मनाया.

यह बहुत ही शानदार अनुभव था और उनके चेहरे पर आई मुस्कान ने मुझे खुशियों से भर दिया. इस दौरान मुझे उनकी कई सारी प्रतिभा देखने का अवसर भी मिला. मैं अपने थोड़े बहुत प्रयास से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने और इस दिवाली को उनके लिए अनमोल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हूं.”