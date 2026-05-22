Chand Mera Dil Review: टूटे दिल वालों के लिए बनी है फिल्म! अनन्या पांडे-लक्ष्य का प्यार जीतेगा या गुरूर?

Chand Mera Dil Review: कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चलतीं, वो सीधे दिल में उतर जाती हैं.

Published date india.com Published: May 22, 2026 1:40 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
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Chand Mera Dil Review

कलाकार: अनन्या पांडे, लक्ष्य
निर्देशक: विवेक सोनी
जॉनर: रोमांस, ड्रामा
प्रोडक्शन हाउस: धर्मा प्रोडक्शन
रिलीज डेट: 22 मई

Chand Mera Dil Review: आज के दौर में जहां रोमांटिक फिल्में शोर पैदा करती हैं और बड़े-बड़े डायलॉग्स तक ही सीमित रह जाती हैं. वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी होता है जो शांति से गहराई तक असर छोड़ जाती हैं. 22 मई को रिलीज़ हुई फिल्म Chand Mera Dil एक ऐसी ही फिल्म है. जो आपको दिल में धीरे-धीरे जगह बनाती है. विवेक सोनी द्वारा निर्देशित और अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर फिल्म टूटे दिल की कहानी बयां करती है. फिल्म में दिखाया है कि प्यार कैसे आपको ठीक कर सकता है, आपको पूरी तरह से अपने आगोश में ले सकता है, और कभी-कभी आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है.

फिल्म की कहानी

‘चांद मेरा दिल’ की कहानी आरव और चांदनी नाम के दो युवा प्रेमियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके जोशीले रोमांस पर जवानी की जिम्मेदारियों का साया बहुत जल्द ही पड़ जाता है. अनन्या पांडे ने इस फिल्म में शायद अपने करियर की सबसे ईमानदार परफॉर्मेंस दी है. लंबे समय तक उन्हें सिर्फ ग्लैमरस रोल्स के लिए याद किया जाता रहा, लेकिन “Chand Mera Dil” में वह पूरी तरह बदली हुई नजर आती हैं. उनके चेहरे की खामोशी, आंखों का दर्द और कई सीन में बिना कुछ बोले भावनाएं जाहिर करना-ये सब फिल्म को बेहद असरदार बनाता है.

लक्ष्य की भी है बेहतरीन परफॉर्मेंस

वहीं Lakshya भी फिल्म की जान साबित होते हैं. उनके किरदार में एक मासूमियत है, जो धीरे-धीरे टूटती दिखाई देती है. कई सीन्स में वह सिर्फ आंखों से एक्टिंग करते नजर आते हैं और यही चीज दर्शकों को उनके किरदार से जोड़ देती है.

बढ़िया है दोनों की केमेस्ट्री

दोनों की केमिस्ट्री फिल्म को अलग लेवल पर पहुंचा देती है. यह वह प्यार नहीं है जिसमें सिर्फ बड़े रोमांटिक डायलॉग्स हों. यहां छोटी-छोटी बातें, अधूरी बातचीत, लंबी खामोशी और आंखों में छिपी बेचैनी प्यार को महसूस कराती है. फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक-दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन जिंदगी उन्हें आसान रास्ता नहीं देती. रिश्ते में गलतफहमियां, दूरियां और अधूरे सपने धीरे-धीरे दोनों को बदलने लगते हैं.

कैसा है फिल्म का डायरेक्शन?

निर्देशक विवेक सोनी ने इस कहानी को बड़ी संवेदनशीलता और भावनात्मक गहराई के साथ पेश किया है. डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत शांत तरीके से ट्रीट किया है. यहां जबरदस्ती का ड्रामा नहीं डाला गया. कई सीन्स इतने रियल लगते हैं कि दर्शक खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगते हैं.

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सिनेमैटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का हर फ्रेम किसी पेंटिंग जैसा लगता है. बारिश, रात, खाली सड़कें और खामोश कमरे-इन सबको जिस तरीके से फिल्माया गया है, वह कहानी के दर्द को और गहरा बना देता है. अक्षत घिल्डियाल, तुषार परांजपे और विवेक सोनी के डायलॉग बातचीत जैसे लगते हैं, फिर भी उनका गहरा असर होता है.

जबरदस्त म्यूजिक

म्यूजिक एल्बम फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बन जाता है. टाइटल ट्रैक से लेकर दिल को छू लेने वाले गीत ‘ऐतबार’ और खूबसूरत प्रेम गीत ‘खासियत’ तक, हर गाना कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ता है, न कि सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए मौजूद रहता है.

फिल्म की कमजोरी

फिल्म में जो चीज पूरी तरह से काम नहीं करती, वह यह है कि कुछ सीन थोड़े खिंचे हुए लगते हैं, खासकर बीच के हिस्सों में, जहां कहानी जरूरत से ज्यादा देर तक अटकी रहती है. कुछ जगहों पर, भावनात्मक भारीपन दोहराव वाला लगने लगता है. कुछ हिस्सों में थोड़ी और कसी हुई एडिटिंग से इसका असर और भी ज्यादा तीखा और जोरदार हो सकता था.

हीरू जौहर, करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, सोमेन मिश्रा और मारिज्के डी सूजा द्वारा निर्मित, ‘चांद मेरा दिल’ कोई आम परियों जैसी प्रेम कहानी नहीं है. ये उलझी हुई और दर्द की कहानी है.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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