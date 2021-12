Chandigarh Kare Aashiqui Box Office 6 Day: अभिनेता आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की हालिया रिलीज फिल्म ‘चंडीगढ़ करे आशिकी’ ने रिलीज के बाद से छह दिनों में 20.91 करोड़ रुपये की कमाई की है.ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर आंकड़े साझा किए. उन्होंने लिखा: “हैशटैग चंडीगढ़ करे आशिकी वीकेंड में एक मजबूत प्रवृत्ति बनाए हुए है, हालांकि, मल्टीप्लेक्स में शो आज कम कर दिए गए हैं, क्योंकि हैशटैग स्पाइडरमैन आईए रिलीज होनी है. फिल्म ने शुक्रवार को 3.75 करोड़, शनिवार को 4.87 करोड़, रविवार को 5.91 करोड़, सोमवार 2.15 करोड़, मंगलवार को 2.18 करोड़, बुध 2.05 करोड़, कुल- 20.91 करोड़ कमाए है.”Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: श्रुति और विराट को साथ देखकर उड़ेंगे सई के होश, क्या सच आएगा सामने

रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

#ChandigarhKareAashiqui is maintaining a strong trend on weekdays… However, the shows at multiplexes have been reduced today, since #SpiderMan-ia has taken over… Fri 3.75 cr, Sat 4.87 cr, Sun 5.91 cr, Mon 2.15 cr, Tue 2.18 cr, Wed 2.05 cr. Total: ₹ 20.91 cr. #India biz. pic.twitter.com/5CIlhnlD8z

