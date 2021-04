The Kapil Sharma Show Fame Chandan Prabhakar Wife Nandini Khanna Photos: कॉमेडी की दुनिया में यूं तो कई नाम आज मशहूर हैं मगर सबसे ज़्यादा कपिल शर्मा का बोलबाला है. कपिल के ‘The Kapil Sharma Show’ में कई आर्टिस्ट काम करते हैं और सभी की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है. शो में ‘चंदू चाय वाला’ का किरदार निभाने वाले कॉमेडियन चंदन प्रभाकर का भी खूब नाम है. चंदन के अभिनय को लोग खूब पसंद करते हैं. मगर आज बात न कपिल की होगी न चंदन की. आज हम आपको ‘चंदू चाय वाले’ की पत्नी से मिलवाएंगे जिनके सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं. Also Read - The Kapil Sharma Show: सलमान ने करवाई Sunil-Kapil की दोस्ती, फिर से पर्दे पर होगी 'डॉक्टर मशहूर गुलाटी' की वापसी

चंदन की पत्नी नंदिनी खन्ना की खूबसूरती देखकर हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है. नंदिनी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं. नंदिनी यूं तो मायानगरी से दूर हैं मगर चंदन कभी कभार उनकी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. चंदन अपनी मैरिड लाइफ से बेहद ख़ुश हैं. यहां देखिए कुछ तस्वीरें:

बता दें कि चंदन प्रभाकर और उनकी पत्नी की एक प्यारी सी बेटी भी है. लोग कहते हैं कि चंदन कपिल शर्मा शो के लिए लकी है. उन्होंने जब जब शो में वापसी की है शो की रेटिंग बढ़ी है.

साल 2015 मे चंदन और नंदिनी की शादी हुई थी. चंदन और उनकी पत्नी का लव नहीं बल्कि अरेंज मैरिज था. बता दें कि शादी के बाद चंदन को ढेर सारा काम मिलता गया. उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी सक्रिय भूमिकाएं निभाई हैं.