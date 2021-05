Charu Asopa Flaunts Baby Bump As Actress Is Pregnant With First Baby: राजीव सेन (Rajiv Sen) और चारू असोपा (Charu Asopa) के घर जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है. दरअसल ये कपल अपने पहले बेबी के इंतजार में हैं और इसकी जानकारी खुद चारू असोपा (Charu Asopa) ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है. चारू असोपा (Charu Asopa) ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं. Also Read - Sushmita Sen को बोल्डनेस में टक्कर दे रही हैं भाभी चारु असोपा, बाथटब की तस्वीरें और वीडियो वायरल

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) की भाभी और टीवी अदाकारा चारू (Charu Asopa) सोशल मीडिया पर खूब रहती हैं और वो अपने कमाल के वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं. ऐसे मेंआज जब राजीव (Rajiv Sen) की बहन सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) अपने इंडियन मिस यूनिवर्स बनने के 27 सालों का जश्न मना रही हैं तो इसी खास दिन पर उनकी भाभी चारु असोपा (Charu Asopa) ने अपने फैन्स के साथ प्रेंग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की है. Also Read - सुष्मिता सेन की भाभी Charu Asopa ने बिकिनी में लगाया हॉटनेस का तड़का, इन तस्वीरों में देखिए हुस्न की तपिश



चारू (Charu Asopa) ने बेज मैटरनिटी ड्रेस पहने और बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटोज शेयर की हैं. चारू (Charu Asopa) जल्द अब मां बनने वाली हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रेग्नेंट.’

View this post on Instagram A post shared by Rajeev Sen (@rajeevsen9)



पिछले साल राजीव सेन और चारू (Charu Asopa) की शादी मुश्किल वक्त से गुजरी थी, दोनों के बीच की कड़वाहट सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी. हालांकि अब ये कपल साथ ही और जल्द ही माता-पिता बनकर एक खुशहाल जिवन में प्रवेश करने वाला है. बता दें कि चारू (Charu Asopa) और राजीव सेन की शादी को जून 2021 में दो साल पूरे हो जाएंगे