दीपिका पादुकोण की ‘छपाक’ एक बार फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है. दरअसल, फिल्म में एसिड हमला करने वाले व्यक्ति का नाम नदीम खान से बदलकर राजेश कर दिया गया है. कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि निर्देशक मेघना गुलजार ने लक्ष्मी अग्रवाल पर हमला करने वाले व्यक्ति का नाम नदीम खान से बदलकर 32 वर्षीय व्यक्ति राजेश कर दिया है. हालांकि मेकर्स की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है. लेकिन दूसरी तरफ कहा ये जा रहा है. फिल्म में एसिड फेंकने वाले का नाम राजेश नहीं बल्कि बशीर खान उर्फ बब्बू है. फिल्म में नाम की मदद से एसिड फेंकने वाले शख्स का धर्म बदलने की बात पूरी तरह से गलत है. हालांकि अब इस सच्चाई का खुलासा फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा.

इस बात से भड़कीं ऐसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की वकील, फिल्म पर स्टे की मांग

ट्विटर पर कई यूजर्स ने इसे लेकर अपनी निराशा जाहिर की है.

एक यूजर ने लिखा, “आप क्रोनोलॉजी को समझिए. छपाक फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल पर आधारित है. वास्तविक जीवन में जिसने एसिड फेंका था उसका नाम नदीम खान था. फिल्म में हमलावर का नाम बदल कर हिंदू नाम राजेश कर दिया गया. ऐसे में दीपिका का जेएनयू जाना आश्चर्यजनक नहीं है.”

Ishkaran is drafting a legal notice to Deepika Padukone & producers, if they have changed name of accused from Muslim in real life to a Hindu name. That is defamation. For details follow @ishkarnBHANDARI — Subramanian Swamy (@Swamy39) 8 January 2020

If a Nadeem who was the man who threw acid on the brave girl on whom the @deepikapadukone movie #Chhappak is based has been changed to Rajesh then it is shameful, deceitful and deliberate. #boycottchappak — Savio Rodrigues 🇮🇳 (@PrinceArihan) 8 January 2020

Chhapak is based on true Real Life story of Laxmi the Асid Attack victim. Then WHY Perpetrator name changed from Nadeem to Rajesh ?? #boycottchhapaak #boycottdeepikapadukone pic.twitter.com/HqE89L2uak — Rosy (@rose_k01) 8 January 2020

एक ने लिखा, “हे दीपिका, फिल्म में जिसने लड़की पर हमला किया था, उसका नाम क्या है? हमने नदीम खान की जगह राजेश सुना है. आप इतनी नीचे कैसे गिर सकती हैं. आप हिंदू नाम को कैसे दिखा सकती हैं.” बता दें, फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होगी.