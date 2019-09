बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ‘छिछोरे बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है. फिल्म का दूसरा हफ्ता भी शानदार रहा है. हालांकि इस शुक्रवार को आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल भी रिलीज हुई है. लेकिन इसका फिल्म का कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा है. ‘छिछोरे’ ने दस दिनों में 94 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.बता दें, कॉलेज के दिनों की यादों को ताजा कर देने वाले इस ट्रेलर में डायरेक्टर नितेश तिवारी ने दोस्तों के बीच हुए मौज मस्ती को दिखाया है.

नींद में चलती हैं इलियाना, सुबह पैरों में रहते हैं घाव… फैंस ने कहा-भूतों का शिकार

#Chhichhore refuses to slow down… Weekend 2 was extremely crucial since it faced a new, tough opponent [#DreamGirl], but the incredible biz clearly indicates it has cast a spell at the BO… [Week 2] Fri 5.34 cr, Sat 9.42 cr, Sun 10.47 cr. Total: ₹ 94.06 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) 16 September 2019