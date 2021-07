नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया के मशहूर विलन सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना काल में खूब चर्चा में रहे हैं. अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाले सोनू सूद ने अपने नेक कामों से भी सबके दिल पर राज किया है. लॉकडाउन के पूरे वक़्त में सोनू ने लगातार मजबूर और गरीब लोगों की मदद की है. देश और दुनिया में लोग सोनू के मुरीद हो गए हैं. कहीं उनके नाम का मंदिर बन रहा है तो कहीं उनके नाम पर दुकानें खोली जा रही हैं.Also Read - सोनू सूद के खिलाफ जांच के आदेश, कोर्ट ने कहा- बिना पड़ताल के मसीहा माना गया, अब...

ऐसे में इस बार एक और मज़ेदार किस्सा सामने आया है. हर उम्र के लोग सोनू के चाहने वाले हैं. इसी बीच एक्टर के एक नन्हे फैन का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में फैन एक्टर को फिल्म में पिटता देख नाराज हो गया और गुस्से में अपनी टीवी ही तोड़ डाली. इस खबर को सोनू सूद ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

Arrreee, Don’t break your TVs,

His dad is going to ask me to buy a new one now 😆😆 https://t.co/HB8yM8h1KZ

— sonu sood (@SonuSood) July 14, 2021