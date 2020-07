Also Read - Happy Birthday Katrina Kaif: मैक्सिको में बिकिनी में नजर आईं कैटरीना तो बोलीं फराह खान- बच्ची दिख रही हो

View this post on Instagram

Life doesn’t come with a manual.. it comes with a MOTHER.. Happy 75 th birthday to mine.. MENKA.. ♥️ gifting me her sense of humour, her strength n her double chin! 😜