Tiger Shroff choti bachi ho kya Viral Meme: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) स्टारर फिल्म 'हीरोपंती 2' (Heropanti 2) इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है और हाल ही में फिल्म का मोस्ट अवेटेड गाने Whistle Baja 2.0 (विशिल बजा 2.0) का लॉन्च इवेंट रखा गया था, जहां पर खुद स्ंटट के मास्ट टाइगर पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने फैंस के साथ जमकर मस्ती थी, जिससे जुड़े वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. लेकिन इस इवेंट की खास बात ये रही कि फैंस के कहने पर टाइगर ने अपनी फिल्म हीरोपंती का मशहूर डायलॉग 'छोटी बच्ची हो क्या'… बोलेत हुए नजर आ रहे हैं.

टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है जिसमें 'हीरोपंती 2' के गाने Whistle Baja 2.0 को लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक्टर ने अपनी फिल्म 'हीरोपंती' का वो मशहूर डॉयलॉग भी बोला है जो इन दिनों सोशल मीडिया और ट्वीटर पर ट्रेंड हो रहा है. ऐसे में फैंस की डिमांड पर टाइगर आखिरकार ये डायलॉग बोलते हैं- 'छोटी बच्ची हो क्या'… ये सुनते ही इवेंट पर मौजूद भीड़ हूटिंग करती और टाइगर को चीयर करती दिखाई देती है.

#ChotiBachiHoKya

Tiger shroff is on fire wow

Great to see him pic.twitter.com/Y0Ugtt7NRB

— Ignore negativity (@Prashanth1394) April 22, 2022