हॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock)के ऑस्कर (Oscar 2022) समारोह में सुपरस्टार एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) का थप्पड़ कांड खूब चर्चा में रहा था. दरअसल, ऑस्‍कर अवॉर्ड शो के दौरान विल स्मिथ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस जैडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) के खिलाफ अपमानजक टिप्पणी करने पर होस्ट क्रिस रॉक (Chris Rock) को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था. हालांकि इस घटना की बाद उन्होंने माफी मांगी थी और अकादमी द्वारा लिए जाने वाले एक्शन को स्वीकार करने की बात कही थी. लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और एकेडमी ने भी स्मिथ को ऑस्कर से 10 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया. बता दें, अब क्रिस ने अगले साल (Oscar 2023) में होने वाले ऑस्कर अवॉर्ड को होस्ट करने से मना कर दिया है.Also Read - अल्लू अर्जुन की राह पर कार्तिक आर्यन, 'शहजादा' एक्टर ने ठुकराया 9 करोड़ का पान मसाला विज्ञापन

